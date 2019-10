Silvio Berlusconi a “Quarta Repubblica”: “Risultato in Umbria è avviso di sfratto alla coalizione di governo”

“Questo nell’Umbria è certamente un avviso ulteriore di sfratto a questa coalizione di governo confusionaria e pasticciata. Ma loro resteranno in carica, legati come sono alle poltrone dalla loro voglia di potere”. Così il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, intervistato a “Quarta Repubblica” sui risultati delle elezioni regionali in Umbria.

Secondo Berlusconi quello delle regionali è un “segnale simbolico importante” verso un governo che, a suo dire, “è l’ultimo dei tanti non eletti dai cittadini: l’ultimo eletto dai cittadini fu il mio nel 2008".

Sulle prossime regionali in vista, quelle dell’Emilia-Romagna, il leader di Forza Italia dichiara: “Bergonzoni è una candidata il cui curriculum è stato esaminato da tutti noi insieme, da me, da Salvini e dalla Meloni - spiega Berlusconi - E abbiamo trovato che sia un’ottima candidata, quindi sosteniamo lei in modo convinto per l’Emilia-Romagna”.