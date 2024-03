Schlein (Pd): nella sanità della destra chi è ricco salta la fila

"La prima grande questione per noi è la sanità pubblica, quella sanità che il governo di Giorgia Meloni sta tagliando.

Lo fanno consapevolmente, lo fanno perché vogliono una sanità in cui chi è ricco può saltare la fila e andare dal privato, e intanto le persone che non hanno le risorse stanno rinunciando a curarsi". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, alla quarta tappa del 'Forum Europa', in corso di svolgimento a Legnago (Verona). "Noi - ha aggiunto - vogliamo ridare slancio a questo Paese, lo si può fare, ma non lo si fa se ci si chiude nel palazzo come Giorgia Meloni anziché ascoltare le categorie, le parti sociali".