Riunione a Palazzo Chigi su manovra, Conte: mercoledì testo a Camere

Il premier Giuseppe Conte, subito dopo essere rientrato dalla visita lampo a Delhi, ha riunito a Palazzo Chigi i ministri Giovanni Tria, Riccardo Fraccaro e Danilo Toninelli. L'incontro è convocato, spiegano fonti della presidenza del Consiglio, per le ultime limature alla manovra. "Mercoledì il testo approderrà in Parlamento", scrive Conte su Instagram, postando una foto della riunione con i tecnici del Mef. Non sono presenti esponenti della Lega.