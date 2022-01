Quirinale, Letta: "Prima patto di legislatura, poi i nomi"

Ansa

"Non è il momento di fare i nomi" per il prossimo Presidente della Repubblica, il nome "dovremo deciderlo con i nostri alleati e il centrodestra. Oggi diciamo che Draghi gioca un ruolo fondamentale per il Paese. Va tutelato". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta. Sulla possibilità di un Mattarella bis Letta ha ribadito: "Serve prima un accordo tra le forze politiche per un patto di legislatura, poi daremo i nomi".