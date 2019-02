Pd, Renzi: "M5s ha un problema, arriverà terzo anche in Basilicata"

Matteo Renzi ha commentato gli esiti delle ultime elezioni regionali e, in particolare, i numeri del M5s. "Che i Cinque stelle abbiano un problema mi sembra evidente: prima dovevano vincere in Molise, poi in Abruzzo, in Sardegna e in Basilicata", ha detto ai giornalisti il senatore del Pd. L'ex premier, infine, ha fatto il suo pronostico in vista delle prossime consultazioni regionali: "Io dico che arrivano terzi anche in Basilicata...".