Pd, Orlando: "Alleanza con M5s? Non è finita, ma è complicata"

lapresse

L'alleanza tra il M5s e il Partito democratico è "complicata", e "questo lo sapevamo, l'abbiamo sperimentato nelle scorse elezioni regionali. Non credo che sia finita, credo che sia una strada obbligata". Così il ministro del Lavoro in quota dem, Andrea Orlando, sottolineando che "è una prova che dobbiamo riuscire a superare, facendo leva sulle energie che può mettere in campo questa alleanza".