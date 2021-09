Pd, Letta: "Salvini irrilevante sull'agenda di governo"

Tgcom24

Il Partito democratico è "al governo con Draghi per fare le cose che servono agli italiani e quello che conta è far uscire l'Italia dalla pandemia e ripartire". Lo ha detto il segretario dem, Enrico Letta, aggiungendo che "Draghi sta facendo questo senza ascoltare le posizioni e le proposte di Salvini. Ed è il motivo per cui le cose stanno andando bene. Salvini, su questi temi, è totalmente irrilevante sull'agenda di governo".