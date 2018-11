Pd, fonti del partito: ipotesi primarie il 3 marzo

Le primarie per la segreteria del Pd potrebbero svolgersi domenica 3 marzo, secondo quanto appreso da fonti del partito, e non a febbraio come era stato precedentemente indicato. Domenica 24 febbraio ci saranno le Regionali in Sardegna e domenica 17 febbraio potrebbe essere troppo presto per terminare i passaggi dell'iter congressuale. Tenendo conto di festività e Giornata della memoria, la prima data utile per le primarie sarebbe dunque il 3 marzo.