Ok dal Senato, è legge dl scuola con norme per reclutamento personale

Il decreto scuola è stato approvato in via definitiva: il provvedimento ha avuto l'ok del Senato con il voto di fiducia chiesto dal governo, con 160 voti favorevoli, 121 contrari e nessuna astensione. Il decreto, che fu approvato in prima lettura dalla Camera il 3 dicembre, prevede norme per il reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti.