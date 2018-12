No a più fondi per i disabili, il deputato Dall'Osso: "Preso in giro da M5s, passo a FI"

Il deputato Matteo Dall'Osso passa da M5s a Forza Italia. "Prima mi hanno usato - dice l'ormai ex pentastellato, malato di Sla - poi mi hanno preso in giro, non posso più restare con i 5 stelle. Lascio il gruppo e aderisco a FI. Mi sono sentito solo, in parte tradito, umiliato. E mi sono sentito disabile. Mi hanno trattato male". La decisione dopo il no ad alcune sue proposte a favore dei disabili.

"In commissione Bilancio - spiega a Il Giornale - ho chiesto al gruppo M5s di firmare il mio emendamento" che potenziava il fondo per i disabili, "ma dai banchi del governo è stata data indicazione negativa, così ho deciso di proseguire grazie alla sottoscrizione di tutte le opposizioni".



"A seguito del mio intervento e di un accorato appello, l'emendamento è stato accantonato con parere favorevole. Ma nella seduta di martedi' 4 - evidenzia il parlamentare - quell'emendamento è stato bocciato. L'ho appreso dal verbale della seduta". Motivo della bocciatura è la "mancanza di coperture economiche. Ma parliamo di 10 milioni di euro per tre anni, considerato che Roma da sola soffre una mancanza di 2 milioni solo per quest'anno a causa di permessi per falsi invalidi", spiega. "Penso che Forza Italia, per i valori di libertà e solidarietà che promuove e l'attenzione verso le categorie più deboli quali i bambini orfani, possa garantire l'attenzione verso i disabili", conclude Dall'Osso.