Migranti, Viminale: misure per salvataggi in sicurezza

Le possibili interconnessioni della minaccia terroristica con i flussi migratori illegali comportano "la necessità di adattare le esigenze di sicurezza nazionale con gli interventi connessi al salvataggio in sicurezza delle vite in mare". Lo rende noto il Viminale dopo la riunione del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduta dal ministro Matteo Salvini e finalizzata a definire misure per il coordinamento dei controlli.