Migranti, Salvini: Lamorgese ha preso sola,non venda fumo a italiani

"Un consiglio al nuovo ministro dell'Interno: non si faccia prendere in giro, non venda agli italiani fumo. L'accordo sui migranti per l'Italia è una solenne 'sola'". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante una diretta Facebook. "I porti rimangono quelli italiani e al massimo quelli maltesi mentre nel Mediterraneo sarà pieno di navi delle Ong - ha precisato -. Dov'è il risultato?".