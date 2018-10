Manovra, Salvini: "Più l'Ue dice 'non spendete soldi' più lo faremo"

"Più Bruxelles ci dirà che non possiamo spendere soldi per gli italiani, più noi spenderemo soldi per gli italiani. Io mi sono rotto le palle di conti in ordine e cittadini senza lavoro". Questo l'avvertimento lanciato dal ministro dell'Interno Matteo Salvini durante il suo tour elettorale in Trentino. Pochi minuti prima il premier Conte si era detto fiducioso sul via libera alla manovra ma allo stesso tempo si è detto pronto al confronto con l'Ue.