Manovra, Giuseppe Conte: "Noi responsabili, nessuna ribellione a Ue"

Il premier Giuseppe Conte rassicura tutti per quanto riguarda il braccio di ferro tra l'Italia e la Ue sulla manovra. "Siamo responsabili, non c'è nessuna presunta ribellione all'Ue - ha detto a margine del Forum europeo per la riduzione del rischio -. Abbiamo un obiettivo comune con l'Europa, stiamo lavorando alla riduzione del debito".