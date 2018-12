Manifestazione Lega, attesi 10mila partecipanti a Roma

Sono 10mila le persone attese alla manifestazione della Lega a piazza del Popolo, a Roma. Pronto il piano di sicurezza per la manifestazione e per le tradizionali celebrazioni per il giorno dell'Immacolata. Tutta l'area di piazza del Popolo sarà delimitata da transenne per permettere l'afflusso canalizzato dei manifestanti. Previsti controlli ai caselli autostradali, stazioni ferroviarie, aeroporti e porto di Civitavecchia.