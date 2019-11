Maltempo, Costa: "Progetti per 25 milioni contro dissesto argini fiumi" 

In una riunione convocata dal ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, sono stati approvati progetti per un totale di 25 milioni di euro che fanno parte del piano stralcio 2019 di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. "L'emergenza maltempo riguarda in particolare gli argini dei fiumi", ha detto il ministro. "Bisogna accelerare gli interventi di prevenzione e messa in sicurezza dal rischio idrogeologico", ha aggiunto Costa.