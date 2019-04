Europee, Zingaretti: 76 candidati, 39 donne e 2 di Articolo 1-Mdp

I candidati per il Pd alle Europee sono 76, di cui 39 donne e 37 uomini, un terzo non iscritti al partito, solo due di Articolo 1-Mdp. Lo ha annunciato il segretario dem, Nicola Zingaretti precisando di aver "mantenuto l'impegno di non stipulare un accordo politico tra partiti diversi. Articolo 1 sosterrà la lista contro il rischio di vittoria dei sovranisti. Sono liste non a mia, ma a nostra immagine e somiglianza".