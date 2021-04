Di Maio: "Dal primo maggio la Nato lascia l'Afghanistan, road map per il ritiro delle truppe italiane"

"Dopo vent'anni, la Nato ha scelto di lasciare l'Afghanistan . I ministeri degli Esteri, della Difesa e lo Stato Maggiore, congiuntamente a Palazzo Chigi, elaboreranno una road map che consentirà il ritiro delle truppe italiane, alle quali rinnovo il mio più sentito riconoscimento per il supporto fornito in questi anni al popolo afghano". Lo afferma il ministro Luigi Di Maio , che aggiunge: "Il nostro contributo è stato determinante".

"Abbiamo teso la nostra mano, abbiamo contribuito ad avviare progetti di cooperazione volti a sostenere un popolo afflitto dal terrorismo, provato da un conflitto logorante - sottolinea Di Maio in un post su Facebook -. Abbiamo aperto una 'via italiana' alla ricostruzione, una via fraterna, lontana dalle armi e dalle bombe, vicina alle esigenze dei cittadini afghani e alle loro speranze di ripresa. E' un grande onore servire il mio Paese e faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per permettere all'Afghanistan di tornare a crescere in un clima democratico e, mi auguro, di pace".

Leggi Anche Biden annuncia ufficialmente il ritiro delle truppe Usa dall'Afghanistan

"Si inizierà il primo maggio ed entro l'undici settembre, data iconica che ricorda le torri gemelle - conclude - vedremo il ritiro delle truppe dell'Afghanistan. Un fatto importante che cambia gli equilibri nella regione ma che allo stesso tempo dimostra che quello che l'Italia ha portato avanti con sensibilità - ossia investire sulla cooperazione allo sviluppo, sulle comunità, un approccio olistico - si sta realizzando".