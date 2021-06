Di Maio: Grillo dall'ambasciatore cinese? Italia con Ue e Nato

ansa

"Non c'è nessun dibattito o volontà nel M5s di mettere in discussione l'alleanza occidentale e l'Ue, punti cardine della politica estera italiana, non deve esserci alcuna ambiguità, non credo che la visita di Beppe Grillo all'ambasciata cinese abbia stravolto le sorti del G7". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che spiega: "Il presidente Draghi non mi ha sollevato nessuna questione legata ad imbarazzo".