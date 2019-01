Di Maio: "Basta con queste trivelle, puntiamo sulle tecnologie"

La ricetta per uscire dalla crisi è "investire in nuove tecnologie e in energie differenti. Quindi basta con queste trivelle: dobbiamo portare entro il 2030 l'Italia a produrre il 30% di energie rinnovabili". Lo ha affermato il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, precisando che "dobbiamo aumentare le misure di welfare: quindi reddito di cittadinanza, andare in pensione prima e più investimenti nella sanità".