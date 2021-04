Covid, Bianchi: "A scuola il 26 aprile è segnale, affronteremo problemi"

Ansa

"La volontà del premier Draghi di riportare tutti i ragazzi in presenza a scuola vuole essere un segno importante: la scuola prima di tutto; affronteremo i problemi che ci sono". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, aggiungendo che il ritorno in classe "è un'indicazione politica che diamo al Paese. La scuola per troppo tempo è stata al margine dell'attenzione del Paese".