Conte: sul Superbonus serve proroga più ampia, governo faccia di più

ansa

Il Superbonus 110% è "una misura ideata e diventata realtà grazie al M5s", e anche se "grazie alla nostra determinazione" è stata prorogata, "non possiamo accontentarci". Parola di Giuseppe Conte, secondo il quale "bisogna fare di più: il governo ne garantisca la proroga anche agli edifici non condominiali e la renda accessibile negli anni a venire". Per il leader M5s questa richiesta va portata avanti "con voce ferma".