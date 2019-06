Conte: "Le nomine in Ue diano un segnale di cambiamento ai cittadini"

"Per le nomine usare una logica di pacchetto" - Il premier ha sottolineato che "è in corso in Europa un confronto sia a livello intergovernativo sia parlamentare", perché "l'Ue deve riuscire a decidere non solo da chi ma anche in quale direzione essere guidata". Nella discussione sulle nomine europee devono essere rispettati "i criteri di equilibrio geografico, politico, di dimensione degli Stati membri, di genere. Si decida in coerenza con una logica di pacchetto" così da rappresentare tutti gli equilibri.



Le priorità di Bruxelles secondo il premier - Per Conte le priorità sono una "governance europea multilivello sull'immigrazione, basata sulla solidarietà e sull'equa condivisione, una decisa politica europea dei rimpatri e del contrasto al traffico illegale degli esseri umani", interventi sul "pilastro dei diritti sociali per proteggere i disoccupati e realizzare il salario minimo europeo" e il "budget dell'eurozona".



"Crescita non sia più antitetica alla stabilità" - I nuovi vertici europei, ha spiegato il premier, "devono essere all'altezza della posta in gioco nei prossimi anni. Soluzioni sono improcrastinabili e devono svilupparsi in una strategia nuova, che veda la crescita non più antitetica alla stabilità e la solidarietà non antitetica alla responsabilità".



Bilancio, "no a scorciatoie inadeguate" - Conte ha poi affrontato il tema bilancio. "Sul negoziato relativo al prossimo quadro finanziario pluriennale - ha detto - la nostra posizione al riguardo è chiara e coerente. Come presidente del Consiglio del Paese quinto contributore netto del bilancio dell'Unione, rappresenterò infatti l'aspettativa che la tempistica del negoziato non vada a discapito della sua qualità. E' essenziale lavorare verso una tempestiva conclusione, ma senza che ciò si traduca in scorciatoie che conducano ad un bilancio settennale inadeguato alla posta in gioco".