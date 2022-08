Centrodestra al lavoro sulle liste: "Ci saranno dei sacrifici"

La deadline per la presentazione delle candidature è fissata per il 22 agosto, ma la situazione è ancora in alto mare con collegi da assegnare, documenti da vagliare e sacrifici da imporre a chi resta fuori. Inevitabilmente. "Il taglio dei parlamentari pesa per tutti - argomenta il numero due di Forza Italia , Antonio Tajani - troveremo il modo di far sentire ognuno parte della squadra".

Problema comune alla

Lega

Giuseppe Valditara

Vincenzo Pepe

Mario Barbuto

Matteo Salvini

scolterà il territorio

, all'opera sulle candidature e che intanto svela i nomi di altri due candidati civici: il giuristae il presidente di FareAmbiente,, in aggiunta al presidente dell'Unione ciechi,tuttavia garantisce che "a, oltre a tutti i dirigenti". A mettere in difficoltà Lega e Forza Italia è l'effetto doppio della riforma costituzionale, che riduce di un terzo il Parlamento, con 600 eletti in tutto, e dei consensi attesi in calo per i due partiti, rispetto ai tempi d'oro. Risultato: meno posti e più scontenti.

Tutt'altro clima si respira in

Fratelli d'Italia

Giorgia Meloni

Francesco Lollobrigida

Fabio Rampelli

, complice il vento in poppa registrato dai sondaggi e di conseguenza il rischio "overbooking" all'orizzonte. Per ora su nomi e collegi, bocche cucite ma la linea da seguire sarebbe quella di liste con più candidati politici che "civici", con i tecnici lasciati per un'eventuale squadra di governo. Riguardo ai big, è probabile chesi candidi nel collegio uninominale di Latina 1, dove è stata eletta in passato, oppure in un altro collegio romano. Nel Lazio dovrebbero correre pure il capogruppo del partito alla Camera,e il vicepresidente a Montecitorio,. Tra le new entry spunta l'ex pilota Emerson Fittipaldi: l'italo-brasiliano che fu campione di Formula uno sarebbe in lizza nella circoscrizione sudamericana di FdI.

Ancora un paio di giorni servono a FI per chiudere la partita, ma non si esclude che si arriverà in extremis "come sempre succede", ricordano i parlamentari più anziani. Certa è la sfida di

Silvio Berlusconi

Monza

Paolo Barelli

nel collegio uninominale della "sua", la stessa della sua squadra che ha conquistato la serie A, oltre che capolista in più regioni. In lizza agli uninominali alla Camera, il capogruppo, mentre non ci saranno nomi storici come Adriano Galliani e Renato Schifani (in corsa per la presidenza della Sicilia).