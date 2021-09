Berlusconi: "L'Ue è una necessità ma sia autonoma dagli Stati Uniti"

"L'Europa oggi è una necessità. Qualunque osservatore responsabile se ne rende conto", ha detto ancora il leader di Forza Italia, a giudizio del quale "nelle grandi sfide planetarie solo se saremo uniti avremo la possibilità di esercitare un ruolo a difesa dei nostri interessi, dei nostri valori, della nostra stessa identità".



"Usa non più in grado di mantenere da soli l'ordine mondiale" "La dolorosa esperienza dell'Afghanistan ha confermato in modo drammatico due aspetti sempre più evidenti nel 21esimo secolo. Il primo è che gli Stati Uniti rimangono amici ed alleati essenziali ma non sono più in grado di essere da soli i garanti dell'ordine liberale nel mondo. Il secondo aspetto è che l'Europa fino a quando non avrà un'unica politica estera, supportata da uno strumento militare europeo forte, unito e credibile non sarà in grado di svolgere nessun ruolo autonomo".

"Integrazione deve fondarsi su valori condivisi europei" Sono progetti "per i quali mi batto da molti anni e che mi pare stiano faticosamente prendendo piede nel dibattito pubblico europeo. Ma ogni passo avanti sulla strada dell'integrazione europea, e a maggior ragione, ogni passo avanti su una politica estera e di difesa comune deve fondarsi sui valori condivisi fra i popoli europei. Valori che sono quelli del Ppe".

"Il Ppe si identifica con l'idea stessa di Europa" "Per chi come me ha sempre creduto nel sogno europeo il Ppe è la casa politica naturale. Vorrei dire di più: il nostro partito è l'Europa, il Ppe si identifica con l'idea stessa di Europa. Possiamo dire questo non soltanto perché siamo la prima famiglia politica continentale, la più grande e la più diffusa in tutti i Paesi, ma anche e soprattutto perché le idee guida, i valori forti, sui quali si fonda il processo di integrazione dell`Europa sono le nostre idee, sono i nostri valori".

"Nostra idea di futuro basata su valori cristiani" Quelli dei "grandi statisti del dopoguerra, come Adenauer, Schumann, il nostro De Gasperi" che "avevano la nostra stessa cultura, la nostra stessa formazione cristiana e liberale". E che sono rappresentati oggi dagli "eredi dell'Europa cristiana, l'Europa delle grandi cattedrali e dei grandi luoghi di spiritualità, visto che il cristianesimo è stato, anche nelle sue espressioni culturali e artistiche, il primo fattore di unità del nostro continente.Ho voluto ricordare tutto questo non certo per rivolgere lo sguardo al passato, ma perché è su questi principi che si fonda la nostra grande idea di futuro per l'Europa".