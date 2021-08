Berlusconi: "Le ingerenze statali sono un male, l'individuo è un'entità sacra"

agenzia

Il progetto politico di Forza Italia "pone al centro l'individuo" e ritiene "che ogni limitazione delle libertà e dei diritti delle persone da parte dello Stato sia di per sé un male". E' quanto afferma Silvio Berlusconi, definendo l'individuo "un'entità sacra". "E' per questo che chiediamo - aggiunge - per esempio che il prelievo fiscale sia ridotto quanto più possibile e che le leggi, i regolamenti, la burocrazia siano alleggeriti e semplificati".