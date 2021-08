Salvini: "Il Centrodestra sarà una federazione dopo settembre"

Ansa

"E' in programma dopo settembre una trasformazione del Centrodestra. Non si parla di un partito unico, ma di una federazione". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, che venerdì vedrà Silvio Berlusconi. "L'ho proposto in Europa, a Lega Forza Italia e FdI per fare un gruppo unico di circa 200 europarlamentari che contrasti i socialisti e la sinistra. L'ho proposto anche nel Parlamento italiano. Facciamo una federazione", ha aggiunto.