Afghanistan, Berlusconi-Salvini: "Sostenere l'accoglienza senza spalancare le frontiere"

Ansa

In un incontro tra il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, e il segretario della Lega, Matteo Salvini, si è discusso della situazione in Afghanistan. I due leader, come si legge in una nota, "hanno condiviso la grande preoccupazione per quanto sta accadendo e hanno convenuto sulla necessità di sostenere l'accoglienza dei più fragili in fuga senza spalancare le frontiere in modo indiscriminato e senza concedere nulla ai talebani".