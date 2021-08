I talebani della provincia occidentale di Herat hanno vietato le lezioni miste di ragazze e ragazzi nelle università governative e private di questo territorio, come riferisce l'agenzia afghana Khaama Press. In una riunione tra insegnanti universitari, proprietari di istituzioni prviate e rappresentanti dei talebani, questi ultimi hanno annunciato che da ora in poi studenti dei due sessi non potranno assistere insieme alle lezioni. Diversi professori hanno avvertite che, poiché le università private non si possono permettere il costo di organizzare corsi separati, migliaia di ragazze rischiano di non poter più frequentare i corsi. Nella provincia di Herat ci sono 40mila studenti universitari e 2mila professori.