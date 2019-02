Autonomia,M5s Puglia: "Guai a creare cittadini di serie A e serie B"

I consiglieri regionali M5s pugliesi intervengono sul tema dell'autonomia per mettere in guardia dal rischio di "creare cittadini di serie A e di serie B". "Il trasferimento di funzioni - scrivono in una nota - non può essere un modo per sbilanciare l'erogazione di servizi essenziali a favore delle regioni più ricche. Ogni percorso di autonomia non può prescindere dalla garanzia di uguali servizi essenziali a tutti i cittadini".