Amministrative, Conte al Pd: "Valutare primarie anche nel Lazio"

In vista delle elezioni amministrative "anche nel Lazio bisognerà creare un tavolo per elaborare un programma comune e decidere come procedere per trovare un candidato che possa realizzare questo programma".

Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte. L'ex premier ha poi invitato tutte le forze politiche, "a cominciare dal Pd, a non meditare di fare delle primarie chiuse, per conto proprio" proprio in vista di un candidato comune.