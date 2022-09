Wanda Nara e Mauro Icardi si separano.

Lo ha annunciato lei nel cuore della notte tra giovedì e venerdì con un messaggio in cui dice: “Meglio che si sappia da me” e parla di “momento doloroso”. Tra una comparsata in tv e un outfit da sex bomb la moglie del calciatore lancia l’inaspettata rivelazione ufficiale. Da mesi si rincorrono voci di crisi e aria di divorzio ma quando il cielo pareva tornato sereno a Istanbul, ecco la bomba.

Pagina nera per Wanda Nara e Mauro Icardi

Wanda Nara scrive poche frasi su sfondo nero nelle Storie social. Nero è il momento che sta vivendo con Mauro Icardi. Anche se a dire il vero, lui solo una settimana fa postava foto di coppia abbracciato alla moglie e scriveva: “Gracias, te amo”. La procuratrice lo ha portato a giocare nel Galatasaray e ha ottenuto per la famiglia un tenore di vita all’altezza delle sue aspettative. I figli vanno a scuola in un collegio scelto da Wanda, vivono a Istanbul in una location elegante affacciati sul mare. Ma i problemi tra Wanda Nara e Mauro Icardi li hanno seguiti fino in Turchia.





Wanda Nara sui social scrive una pagina nera: “Momento doloroso” con Mauro Icardi

“Mi risulta molto doloroso – scrive Wanda Nara sui social - vivere questo momento. Ma data la mia esposizione e le speculazioni mediatiche che stanno venendo fuori è preferibile lo si sappia da me. Non ho nulla da dichiarare e non voglio dare alcun tipo di dettaglio su questa separazione. Per favore vi chiedo di capire non solo per me ma anche per i nostri figli".Wanda Nara non menziona mai Mauro Icardi e non dice espressamente “Io e Mauro ci separiamo” ma parla genericamente di “separazione”. Lo fa tra un momento di televisione e una prova outfit come se fosse solo un particolare all’interno della sua vita. Il calciatore come sempre quando si tratta di vicende sentimentali tace e anzi, è di soli 7 giorni fa l’ultimo scatto accanto a Wanda sul campo del Galatasaray.

Wanda Nara e Mauro Icardi una storia sotto i riflettori

L’amore tra Wanda Nara e Mauro Icardi è nato sotto i riflettori. Lei stava con Maxi Lopez (si erano sposati nel 2008) quando si è innamorata del calciatore argentino compagno di squadra del suo partner. Aveva già tre figli maschi Valentino, Costantino e Benedicto Lopez. La passione tra Wanda e Mauro è stata travolgente e il triangolo calcistico si è trasformato presto in una coppia da favola. La Nara divorzia da Lopez nel 2013 e sposa Icardi nel 2014. Dal matrimonio nascono Francesca e Isabella. Wanda Nara diventa anche la manager di Mauro Icardi che intanto lascia il campo nerazzurro di Milano per trasferirsi a Parigi al Psg. Un nuovo scandalo li travolge in una sorta di soap opera. Si parla di un tradimento da parte dell’attaccante con China Suarez. Escono dettagli e particolari che riempiono le pagine del gossip, ma i diretti interessati smentiscono. Wanda Nara e Mauro Icardi tra alti e bassi riconfermano il loro amore e la loro unione familiare. Si lanciano dichiarazioni social e sembrano ritrovare pace e serenità. Ma dopo poco è lei a finire nel mirino dei pettegolezzi: si parla di presunti tradimenti con una guardia del corpo , nessuna conferma e tante smentite. Fino all’arrivo in Turchia dove la coppia pare voler ripartire.

La nuova vita a Istanbu

Wanda Nara e Mauro Icardi ripartono da Istanbul per una nuova ritrovata serenità. Vengono accolti dai tifosi del Galatasaray con grande calore. La coppia si mostra unita e innamorata: foto di rito, video in famiglia. Poi come un fulmine a ciel sereno quando ancora Wanda Nara stava raccontando la nuova vita in Turchia , spunta la dichiarazione social che lascia senza fiato. Tra una comparsata in tv e l’altra la sexy manager spara la bomba. Icardi per ora tace. Il suo ultimo post di coppia dice: “Te amo”.

