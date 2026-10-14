Wanda Nara, fresca di divorzio da Mauro Icardi, ha condiviso con i propri follower la recente perdita di peso. L'influencer argentina, già in forma e con un fisico invidiabile, ha perso 7 chili in tre settimane con la dieta di una delle famiglie più importanti dello star system: i Kardashian. La showgirl sudamericana si è mostrata davanti allo specchio con un top bianco e uno slip sgambato nero, rivelando la sua silhouette da diverse angolazioni. La dieta costerebbe 2.500 dollari a settimana, un programma che combina un regime alimentare controllato e un'attività fisica personalizzata.