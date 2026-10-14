Wanda Nara ha perso 7 chili in tre settimane: ecco con quale dieta (solo per ricchi)
La soubrette argetina ha mostrato ai follower com'è cambiato il suo fisico. Dietro ci sarebbe un programma alimentare che costa 2.500 dollari a settimana
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Wanda Nara, fresca di divorzio da Mauro Icardi, ha condiviso con i propri follower la recente perdita di peso. L'influencer argentina, già in forma e con un fisico invidiabile, ha perso 7 chili in tre settimane con la dieta di una delle famiglie più importanti dello star system: i Kardashian. La showgirl sudamericana si è mostrata davanti allo specchio con un top bianco e uno slip sgambato nero, rivelando la sua silhouette da diverse angolazioni. La dieta costerebbe 2.500 dollari a settimana, un programma che combina un regime alimentare controllato e un'attività fisica personalizzata.
La decisione di perdere peso
La soubrette, 39 anni, ha dovuto prendere 10 chili per esigenze di copione per il film ¿Quién quiere ser mi hijo?, dove interpreta il personaggio di Lucía, accanto all'attore Agustín Bernasconi. Finite le riprese, Wanda Nara ha deciso di ritornare alla sua forma fisica scegliendo la dieta della famiglia Kardashian.
Cosa prevede la dieta
Il programma di questa cura dimagrante consiste in un percorso personalizzato che combina diversi elementi: un personal trainer, uno chef privato, lunghe camminate quotidiane e un'alimentazione ispirata alla dieta mediterranea. Il principio è quello di affiancare, a un regime alimentare equilibrato, un'attività fisica costante.
Durante il percorso si viene affiancati da professionisti che seguono ogni fase del dimagrimento. La differenza con altre diete diventate popolari sui social è l'attenzione che viene data alla gestione dei pasti, senza dover necessariamente eliminare intere categorie di alimenti. Le figure professionali aiutano il paziente a concentrarsi sulla gestione dei pasti, sul movimento e sulla personalizzazione delle abitudini quotidiane.
Un costo da capogiro
L'elemento che ha fatto parlare e discutere gli utenti del Web è il costo della dieta Kardashian. A detta di Mariano de la Canal, conosciuto al grande pubblico con il soprannome de "Il fan di Wanda", il regime alimentare seguito dalla soubrette argentina costerebbe 2.500 dollari a settimana. Tale cifra sarebbe giustificata dalla presenza di professionisti dedicati esclusivamente alla gestione dell'alimentazione e dell'allenamento di chi la segue.
Wanda Nara, vacanza d'amore alle Maldive
Lo chef privato, quindi, si occuperebbe della preparazione dei pasti, mentre il personal trainer seguirebbe l'attività fisica, adattandola agli obiettivi individuali del cliente. Considerando le tre settimane indicate per il dimagrimento della showgirl, il costo complessivo del percorso seguito dalla showgirl arriverebbe a circa 7.500 dollari.