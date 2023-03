Simona Ventura: "Io e Giovanni Terzi ci sposiamo, c'è la data"

Non sono molto gelosi, se non il giusto, ma Simona Ventura e Giovanni Terzi sono consapevoli della persona meravigliosa che hanno accanto. Degli ex di entrambi non si preoccupano, anzi ci vanno addirittura d’accordo. “Ho un buon rapporto con tutti i suoi, sono persone simpatiche, e poi se Simona li ha amati un motivo ci sarà. Soltanto nei confronti di una persona non ho alcuna simpatia: chi le ha fatto male non può starmi simpatico” ha detto Terzi al “Corriere della Sera” e Simona ha aggiunto: “Io con l’ex moglie, Silvia, ho un ottimo rapporto, siamo molto amiche”.

Simona e Giovanni si sono salvati a vicenda

Simona Ventura era appena tornata single e usciva distrutta da una relazione. Giovanni Terzi aveva appena perso la madre di Lodovico, la sua prima moglie, ed era a pezzi. Simona e Giovanni si sono incontrati quando erano entrambi in un periodo down e si sono salvati a vicenda. Ora lei di lui dice: “Giovanni è un uomo risolto, non è in competizione con me. Ha una soluzione per tutto”. Insieme sono imbattibili. E Terzi ribatte: “I veri regali sono le attenzioni di tutti i giorni… “. A proposito di regali, quello di fidanzamento c’è? “Un anello? Più di uno” conferma Giovanni. E allora non resta che attendere il giorno buono per il sì.