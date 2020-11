Simona Ventura per l’anniversario con Terzi: “Insieme siamo imbattibili”

Il loro amore è iniziato due anni fa e oggi è ancora più forte di prima. Se non fosse stato per il lockdown, Simona Ventura e Giovanni Terzi sarebbero già marito e moglie. La pandemia ha fatto slittare i piani, ma non annullare il progetto. Intanto, per celebrare il secondo anniversario, i due si dedicano reciprocamente un dolce messaggio social. "Insieme siamo imbattibili" scrive la conduttrice. "Sono fortunato amore mio ad averti al mio fianco" replica il giornalista.

La foto che postano Simona e Giovanni è la stessa: le fronti che si toccano, gli occhi negli occhi, le mani intrecciate e un sorriso che esprime più di mille parole. "Oggi, in questo anniversario che solo noi conosciamo, volevo ringraziarti per tutta la serenità, l’appoggio, la fiducia e l’amore in cui hai inondato me e la (a volte impegnativa) famiglia. Insieme siamo una forza, complementari e imbattibili. E infatti 'noi uno' è il nostro motto. Sono sempre più convinta che qualunque sia l’ostacolo che dobbiamo superare, insieme ce la faremo. I love you." ha scritto la Ventura.

La replica di Terzi non è meno romantica e sdolcinata: "Quanto sei bella Simona Ventura. Ma la tua bellezza vera è quella del tuo cuore, quella invisibile che però regali a chi ami. Sono fortunato amore mio ad averti al mio fianco oggi ancor di più di quando abbiamo incominciato ad amarci. Ti amo". Non sono ancora marito e moglie ma sono già una famiglia bellissima con i figli di lei, quelli di lui e i loro cani. I fiori d'arancio sono solo un dettaglio...

