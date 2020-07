"Dopo un anno e mezzo insieme abbiamo capito che i tempi sono maturi. Giovanni e io ci sposiamo. Anzi, se non ci fosse stato il lockdown lo avremmo già fatto". Così Simona Ventura annuncia, in una lunga intervista concessa al settimanale Chi (nel numero in edicola da mercoledì 29 luglio) insieme con il compagno, il giornalista Giovanni Terzi .

Simona Ventura conferma: "Presto le nozze con Giovanni Terzi" Instagram 1 di 15 Instagram 15 di 15 Instagram 15 di 15 Instagram 15 di 15 Instagram 15 di 15 Instagram 15 di 15 Instagram 15 di 15 Instagram 15 di 15 Instagram 15 di 15 Instagram 10 di 15 Instagram 11 di 15 Instagram 12 di 15 Instagram 13 di 15 Instagram 14 di 15 Instagram 15 di 15 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE > Simona Ventura in bikini: “Faccio ancora la mia porca figura”

"Abbiamo pensato subito che il lockdown sarebbe stato la prova del nove. Ci sono due grosse sfide che un legame può affrontare: una crisi, dovuta magari a un tradimento, o una convivenza forzata. Questa esperienza tipo 'Grande Fratello' ci ha unito non solo come coppia, ma anche come famiglia: siamo stati per oltre un mese chiusi in casa io, Giovanni, i miei figli, i suoi figli e due cani", ha rivelato Simona, che ora più che mai è sicura che Terzi sia l'umo giusto per lei. "Non ho mai vissuto un’esperienza così forte. Adesso non vorremmo più riavere gli spazi di prima, anche se so che in molti casi, dopo il lockdown, i primi a riaprire sono stati gli avvocati matrimonialisti. Nel mio caso l’unica nota negativa è che ho preso dei chili che sto perdendo con fatica perché metterli è un attimo, ma toglierli è complicato", ha proseguito.

LEGGI ANCHE >Simona Ventura, giornata indimenticabile con Giovanni Terzi in barca



Tra Simona e Giovanni l'amore è esploso come un fulmine, dopo anni di amicizia,: "Venivamo entrambi da un periodo di grandi sofferenze, di mancanze, e volevamo essere felici. Sembriamo adolescenti perché non ci saremmo mai aspettati una cosa del genere, bella e sorprendente. Siamo stati travolti. Ho un uomo a cui potermi appoggiare, che mi ha protetta dal primo minuto e mi ha capita. Abbiamo tante cose in comune, più di quante pensassimo: abbiamo le stesse sofferenze, abbiamo ricominciato tante volte, siamo caduti e rinati", spiega la Ventura a Chi. E sul luogo dove avverrà il matrimonio in pole position c’è, a sorpresa Rimini. "Rimini è certamente un posto del cuore per noi, e posso dire che ci sposeremo prima di quanto possiate immaginare. Del resto avevamo già fissato una data, che poi è saltata. Ma, appena si potrà stare senza mascherina, lo faremo".

Potrebbe interessarti anche: