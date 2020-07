Simona Ventura, giornata indimenticabile con Giovanni Terzi in barca

Non c’è un anniversario da festeggiare, ma ogni giorno è una festa per Simona Ventura e Giovanni Terzi. La coppia al mare in Sardegna si rilassa in barca con i figli e la conduttrice tv sfodera le armi di seduzione in costume e lui la dolcezza nei post. “E’ meraviglioso averti accanto” scrive Terzi postando uno scatto di coppia in barca e la Ventura apostrofa la giornata come “indimenticabile”.