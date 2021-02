Simona Ventura pazza d'amore per Terzi: "Che fortuna averti incontrato"

Simona Ventura è innamoratissima di Giovanni Terzi. Le nozze tra loro sono imminenti, anche se l'organizzazione è in pausa a causa del covd. Intanto si scambiano dediche romantiche via social, come l'ultima che la conduttrice ha scritto al suo amato. Posano abbracciati con il mare sullo sfondo e lei scrive: "Che fortuna averti incontrato". La replica sdolcinata di lui non si fa attendere.