la settimana delle stelle

Sono ancora Francesco Totti e Ilary Blasi protagonisti della settimana del gossip.

Lui trasloca, lei passeggia per Roma, l’uno condivide il primo video social con la sua nuova fiamma, l’altra prende la multa per lo sberleffo all’ex. La guerra tra l’ex calciatore e la conduttrice tv tiene banco. Fa da contraltare la pace di casa Hunziker. Michelle ritrova la serenità con Tomaso Trussardi ed Eros Ramazzotti viene beccato con una nuova fiamma. Ma non solo…