Ilary Blasi, domenica a spasso per Roma e pranzo fuori

Tra pochi giorni, il 14 ottobre è fissata la prima udienza , comincerà la battaglia legale per la separazione da Francesco Totti. In primis la spartizione delle borse griffate, sottratte alla showgirl, e dei preziosi orologi, passione dell’ex capitano. Gli avvocati stanno affilando le unghie, ma Ilary Blasi al momento appare sorridente e rilassata.

Pancia fuori e aria provocante

Il gioco social di Ilary Blasi prosegue sempre più stuzzicante. La sua tattica di innervosire Francesco Totti apparendo di continuo sui social (cosa che quando era felicemente sposata era più rara) continua a grandi falcate. La domenica della conduttrice tv è in parte documentata nelle Storie in cui si mostra bella come il sole e rilassata come mai. Se stia fingendo o se davvero abbia superato il difficile momento d’addio dal marito con cui ha trascorso 20 anni della sua vita, è difficile dirlo. E’ sbarazzina con la pancia scoperta, un outfit trendy e casual, l’aria intrigante. Si lascia riprendere in video mentre passeggia, si scatta selfie quando è seduta al tavolino del bar, fotografa il piatto durante il suo pranzo, si inquadra lasciando intravedere pizzi e sensualità. Se l’intento è quello di stuzzicare, ci è riuscita. I follower sono entusiasti.

Rivogliono borse e orologi

Intanto si avvicina il momento di mettere nero su bianco tutti i dettagli di questa difficile separazione. La prima udienza è stata fissata per il 14 ottobre , ma le questioni all’ordine del giorno saranno i beni di cui sono stati reciprocamente privati: dalle borse griffate a cui tanto tiene Ilary Blasi agli orologi da polso dal valore tutt’altro che di poco conto dell’ex calciatore. Entrambi vogliono tornare in possesso dei propri averi. I legali si daranno battaglia per accontentare i clienti. Ma Ilary Blasi nei giorni scorsi si è beffata della vicenda postando una storia davanti a una gioielleria e taggando l’ex marito





Blasi e Totti non si parlano più

Ilary Blasi e Francesco Totti, stando a quanto raccontano gli amici e riporta “Il Messaggero” non si rivolgono nemmeno più la parola. Pur vivendo nella stessa casa (hanno suddiviso la grande villa all’Eur tenendosi ciascuno una porzione), non si parlano tanto che per gestire i tre figli, Cristian, Chanel e Isabel Totti, ricorrerebbero ai messaggini su Whatsapp. Intanto vivono sotto lo stesso tetto, ma l’accordo per il bene dei ragazzi prevede momenti dedicati che la ex coppia si spartisce. Nei giorni scorsi si era parlato di una somma che Ilary Blasi pretendeva dall’ex: 20mila euro al mese più 17mila euro per i figli , ma tramite il suo avvocato ha detto di non aver mai chiesto soldi per sé