In questo momento così delicato per la famiglia l'erede al trono britannico e sua moglie hanno come priorità la serenità dei figli e non c'è niente di meglio che una partita di calcio per distrarsi e passare un momento di serenità.

Il principe William ripreso alla partita e mentre lascia lo stadio con il figlio George Il principe William tifa per l'Aston Villa da quando era bambino e la fede calcistica l'ha trasmessa al figlio George. I due sono stati avvistati insieme allo stadio di Birmingham, con la sciarpa della loro squadra del cuore al collo, mentre festeggiavano il goal e applaudivano alla fine del match di Conference League vinto dalla squadra in casa e poi all'uscita dopo il match. Per i 90 minuti di gioco l'erede al trono si è dedicato totalmente al divertimento del suo bambino, regalandogli una serata speciale. Le immagini fanno tornare alla mente quelle del 2021, quando insieme a Kate Middleton avevano assistito a Inghilterra-Germania all'Europeo: le facce buffe del principino avevano fatto il giro del web.

For reference = Villa Park Stadium is aprox 125 miles away from Anmer Hall… did William & George drive themselves on a +5 hrs round trip⁉️



Or did they take the family helicopter⁉️



Did they fly together⁉️pic.twitter.com/JazsJsTCdD — Baroness Bruck (@BaronessBruck) April 11, 2024

L'annuncio di Kate Middleton Quella allo stadio è la prima apparizione pubblica del principe William dopo che sua moglie Kate Middleton ha annunciato con un video social di essere in cura per un tumore. La principessa era stata operata all'addome senza rivelare cosa avesse reso necessario l'intervento, mantenendo il riserbo sulle sue condizioni per lunghe settimane. Durante la convalescenza hanno preso piede le ipotesi più disparate finché a fine marzo ha finalmente parlato apertamente delle sue condizioni di salute. "Questo ovviamente è stato un enorme shock. William e io abbiamo fatto tutto il possibile per elaborare questa cosa in privato per il bene della nostra giovane famiglia... La cosa più importante è che ci è voluto del tempo per spiegare tutto ai principini George, Charlotte e Louis in un modo che fosse appropriato per loro e per rassicurarli che starò bene" ha detto nel filmato condiviso sui social.

Príncipe William e Príncipe George estão no Villa Park acompanhando o jogo entre Aston Villa e Lillie pelas quartas de finais da Conference League. pic.twitter.com/Q8pt9qxXvd — The Wales Brasil (@thewalesbrasil) April 11, 2024