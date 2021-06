Inghilterra-Germania, il principino George allo stadio tra noia e sorrisi e il web si scatena

Già in passato protagonista di divertentissimi meme, il principino George, 8 anni a luglio, ha nuovamente fatto impazzire il web con le sue espressioni durante il match tra Inghilterra e Germania , al quale ha assistito insieme ai genitori William e Kate allo stadio di Wembley. Inizialmente, il piccolo, vestito di tutto punto con completo blu e cravatta, è sembrato un po' annoiato. Le immagini con il suo volto imbronciato hanno fatto il giro del web. Tuttavia, non sono mancati i sorrisi, come si vede dalle foto in cui esulta con mamma e papà.

"Solidarietà al povero George che non ne può già più all'inno", "Molto contento di essere allo stadio comunque": sono solo alcuni dei commenti apparsi su Twitter. C’è poi chi ironizza, "dandogli la parola": “Sentite la prossima volta a 'ste partitelle portatevi Charlotte o quell’altro là come si chiama, a me siete pregati di disturbarmi solo se c’è da giocare una finale" e "Nella sua testa: 'Mo devo cantà sta canzoncina pe nonna sennò cor ca... che me da i 50 pound pe er fish and chips". E chi chiosa: "George mood della vita".