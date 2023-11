Michelle Hunziker scardina un palo per strada, perché?

Michelle Impossibile? Quando la “trasmissione” è social

Non si tratta di un programma tv, ma di un siparietto social, quello mandato in onda su Instagram da Michelle Hunziker. La mission impossibile (il programma “Michelle Impossibile” è andato in onda in diretta a febbraio 2022 ed è stato riproposto in replica quest’estate) di Michelle è quella di scardinare un paletto di ferro posizionato sul marciapiede della strada. La conduttrice mostra scherzando alle figlie come siano benefici gli effetti di una buona colazione tanto da darle una forza inaspettata. E così piega uno dei dissuasori di parcheggio in men che non si dica. Meglio di Braccio di ferro!