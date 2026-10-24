Lo sfogo è quello di una mamma spaventata e arrabbiata: "Vi sembra normale che io debba essere terrorizzata a portare mio figlio al parco giochi?". Persico descrive un posto "invaso" da ragazzi giovanissimi che "fanno questo branco e si divertono a guardarti e a terrorizzarti". Tra gli episodi citati "una volta tirano un sassolino, un'altra una spallata, un'altra ti guardano male, e noi alla fine torniamo a casa", ha spiegato la conduttrice e influencer parlando dell'impotenza provata. Scene che, racconta, si ripetono identiche in altri punti della città, dal Parco del Valentino alle giostre. L'unica via d'uscita, a quel punto, è appunto tornare a casa: "Siamo spaventati, io come le altre mamme".