Michela Persico in bikini sulla neve, bomba sexy tra allenamenti e cadute

Dopo un mese dalle vacanze alle Maldive, Michela Persico e Daniele Rugani si concedono una pausa tra la neve. Per festeggiare i sei anni d’amore la coppia si rifugia a Champoluc per due giorni di relax, coccole e passione. Tra bagni bollenti in mezzo al panorama ghiacciato, passeggiate con i ramponi sulla neve, video e cadute memorabili tra la coltre bianca e cene gourmet la giornalista e il calciatore se la spassano.

Leggi Anche Capodanno alle Maldive per i vip: da Aurora Ramazzotti con papà Eros alla Nargi con Matri

Il piccolo Tommaso è rimasto a casa con i nonni, per lasciare un paio di giorni di intimità a mamma e papà. Il calciatore però non perde di vista gli allenamenti nemmeno quando è in vacanza. E così eccolo scarpinare sulla neve insieme alla Persico che filma le peripezie con gli scarponi. “L’obiettivo è 6 chilometri in un’ora, però poi ne faremo tanti altri” annuncia nelle prime fasi della passeggiata tra i monti. Poi però lungo il cammino finisce a terra per ben tre volte, lasciandosi riprendere dal cellulare.

Michela Persico finisce a pancia in sotto in mezzo alla neve e il marito ride e la filma. A fine giornata una buona dose di coccole e una cena di coppia a lume di candela per riprendersi dalle fatiche della montagna.

“Sono sana e salva, so che qualcuno ride tantissimo e qualcuno si preoccupa – dice dalla camera dello chalet la Persico - Sto bene, il mio ginocchio fa male, Daniele non se ne sta preoccupando troppo e infatti è già andato a farsi un bel massaggio ridendo… In tutto ciò abbiamo fatto 9 chilometri in un’ora e mezza, quindi calcolando il tempo di pausa delle mie cadute, siamo stati molto bravi”.

Leggi Anche Michela Persico a pochi giorni dal parto ha già perso i chili della gravidanza

I vip alle Maldive: dalla Ramazzotti alla Persico, alla Nargi... Tgcom24 1 di 23 FEDERICA NARGI Instagram 2 di 23 ALESSANDRO MATRI Instagram 3 di 23 Instagram 4 di 23 Instagram 5 di 23 Instagram 6 di 23 Instagram 7 di 23 Instagram 8 di 23 Instagram 9 di 23 Instagram 10 di 23 MICHELA PERSICO, DANIELE RUGANI E IL PICCOLO TOMMASO Instagram 11 di 23 Instagram 12 di 23 Instagram 13 di 23 Instagram 14 di 23 Instagram 15 di 23 Instagram 16 di 23 Instagram 17 di 23 Instagram 18 di 23 Instagram 19 di 23 I RAMAZZOTTI Instagram 20 di 23 EROS E AURORA RAMAZZOTTI, GOFFREDO CERZA E AMICI Instagram 21 di 23 Instagram 22 di 23 AURORA RAMAZZOTTI Instagram 23 di 23 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: