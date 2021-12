Capodanno alle Maldive per i vip: da Aurora Ramazzotti con papà Eros alla Nargi con Matri

Aurora Ramazzotti ha preso il volo insieme a papà Eros e al fidanzato Goffredo Cerza, Federica Nargi e Alessandro Matri con le figlie e gli amici si sono già spaparanzati sulla sabbia, Michela Persico con Daniele Rugani e il loro bimbo Tommaso sono spiaggiati da Natale. Ecco i vip che hanno scelto le Maldive per chiudere l’anno in bellezza!

Sole, mare, famiglia e amici: praticamente il paradiso per Alessandro Matri che riassume con poche icone la sua felicità di trovarsi al mare con la sua Federica e le bambine. Passeggia sulla sabbia e si lascia immortalare dalla ex velina, poi si scambiano le parti ed è lei nell’obiettivo dell’ex calciatore e gli scatti lasciano senza fiato.

Leggi Anche Paola Caruso come una sirena in vacanza alle Maldive



Anche Michela Persico offre delle panoramiche delle Maldive a dir poco sensazionali con il suo corpo tutto curve immortalato sulla spiaggia. La conduttrice e il calciatore Daniele Rugani si dedicano al loro piccolo ma non dimenticano scatti sexy e coccole hot.

Leggi Anche Wanda Nara sempre più caliente sui social sfoggia il lato B per Mauro Icardi



Vacanza in famiglia per Aurora Ramazzotti che è partita insieme a papà Eros, al fidanzato Goffredo e alcuni amici per un Capodanno all’insegna del mare, dello sport, del divertimento e sicuramente dei canti a squarciagola. Sfoglia la gallery e scopri tanti piccoli pezzi di paradiso per brindare al nuovo anno con i vip…

Wanda Nara sex bomb in costume in Argentina Tgcom24 1 di 22 Instagram 2 di 22 Instagram 3 di 22 Instagram 4 di 22 Instagram 5 di 22 Instagram 6 di 22 Instagram 7 di 22 Instagram 8 di 22 Instagram 9 di 22 Instagram 10 di 22 Instagram 11 di 22 Instagram 12 di 22 Instagram 13 di 22 Instagram 14 di 22 Instagram 15 di 22 Instagram 16 di 22 Instagram 17 di 22 Instagram 18 di 22 Instagram 19 di 22 Instagram 20 di 22 Instagram 21 di 22 Instagram 22 di 22 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: