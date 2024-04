Meghan Markle visita l'ospedale dei bambini di Los Angeles… come Lady D

La Duchessa si è soffermata a leggere libri ai piccoli pazienti regalando sorrisi e spensieratezza. Il toccante momento ha ricordato a tutti Lady Diana che non si è mai risparmiata pur di far sentire il suo affetto e la sua partecipazione ai ricoverati sia in Gran Bretagna che all’estero.

Meghan Markle, duchessa di Sussex a Los Angeles Meghan Markle durante la sua visita in un ospedale pediatrico di Los Angeles ha letto libri e regalato fotografie istantanee ai piccoli pazienti impersonando i protagonisti delle fiabe e strappando un sorriso ai bambini ricoverati. La duchessa di Sussex, 42 anni, che vive a Montecito con il principe Harry e i loro due figli, Archie, 4 anni, e la principessa Lilibet, 2, ha tenuto la sua “lettura terapeutica” lo scorso 21 marzo, ma solo ora sono state rese note le immagini.

La Duchessa era elegante e disinvolta con un abito chemisier floreale (leggi il significato dei suoi vestiti) in chiffon di seta (è la seconda volta che lo indossa), abbinato a un classico paio di décolleté nere. Aveva un trucco semplice e sobrio caratterizzato da una passata di eyeliner sulle palpebre e un tocco di fard rosa per valorizzare la carnagione. Meghan Markle, che è nota per il suo amore per i gioielli costosi e appariscenti, aveva al polso un nuovo accessorio da cui non si separa esattamente dal giorno di San Valentino, tanto che i più pensano sia un regalo di Harry per la sua innamorata. Si tratta di un braccialetto tennis da più di 1,5 carati di diamanti racchiusi in maglie a forma esagonale in oro massiccio.



Meghan Markle e i libri per bambini La passione della duchessa di Sussex per i libri è innegabile. Una dichiarazione sulla visita di Meghan Markle all'ospedale pediatrico di Los Angeles recitava: "I bambini ridevano e cantavano mentre la Duchessa si trasformava in un personaggio ad ogni pagina mentre leggeva i libri preferiti dei pazienti". La Markle è anche autrice di un libro per bambini, “The Bench”, e in occasione del primo compleanno di Archie nel maggio 2020, era apparsa con il primogenito proprio alle prese con la lettura. "The Bench è nata come una poesia che ho scritto per mio marito il giorno della festa del papà, il mese dopo la nascita di Archie", aveva spiegato Meghan ai tempi della pubblicazione.