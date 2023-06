Cuori e dediche anche da parte del ballerino Stefano Oradei alla sua dolce Manila Nazzaro con cui si fotografa “hand to hand”. “Tu mi fai stare bene, mi fai stare bene e di stare bene non mi stanco mai” scrive con il sottofondo della canzone di Biagio Antonacci.

Sempre insieme

Manila Nazzaro e Stefano Oradei hanno trascorso il fine settimana a Fregene e hanno postato foto mentre prendevano il sole accoccolati l’uno all’altra. Poi via verso Pacentro, in provincia de L’Aquila per un impegno di lavoro della ex reginetta di bellezza. Il ballerino l’ha accompagnata e seguita durante le tappe del suo tour in Abruzzo lasciandosi fotografare con lei mano nella mano mentre passeggiano per le viette di uno dei borghi più belli d’Italia.