Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, i motivi dietro alla rottura

Le cause

Dopo essere sopravvissuti a "Temptation Island" e alla partecipazione dell’ex Miss Italia alla sesta edizione del "Grande Fratello Vip" l'amore tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sembra essere arrivato al capolinea proprio in vista delle nozze. Anche se già durante l'estate 2022 Manila aveva confessato a Chi: "Non ci giriamo intorno, non è aria. Non è il momento, ma stiamo bene così".