Il ballerino, che ha appena compiuto 40 anni, ha raccontato in un'intervista a Novella2000 l'amore per la ex Miss Italia

Come se non bastassero le foto social a testimoniare la loro felicità, i due si alternano nelle dichiarazioni pubbliche d'amore. Ora è la volta del ballerino che, in un'intervista a Novella2000 ha confidato: "Manila Nazzaro è il mio primo e ultimo pensiero ogni giorno".

Le parole di Stefano Oradei sulla fidanzata Manila Nazzaro "Con Manila Nazzaro vivo un sogno" ha detto Stefano Oradei. "Ci siamo incontrati in occasione di alcuni eventi, poi durante un’intervista che le ho fatto alla radio. Dopo qualche mese in cui ci sentivamo per lavoro, lei era alle prese con un trasloco, io da conoscente le ho dato una mano ed è arrivato tutto così, in modo spontaneo" ha spiegato riguardo all'inizio della loro storia d'amore. "Ci siamo ritrovati come due anime pure che si amano immediatamente", ha detto.



Manila Nazzaro e la storia con l'ex compagno Lorenzo Amoruso Prima di conoscere Stefano Oradei, Manila Nazzaro ha avuto una lunga relazione con Lorenzo Amoruso. Sembrava che tra i due fosse destinata a durare per sempre, poi il rapporto si è incrinato ed è arrivata la fine. L'ex calciatore non ha risparmiato feroci critiche alla conduttrice, accusandola di aver avuto un atteggiamento ipocrita nei suoi confronti, avendo iniziato una nuova storia mentre stavano ancora insieme. La ex Miss Italia si è difesa bollando le parole del suo ex come fake news spiegando a "Verissimo" che i problemi di fondo erano ben altri: "E' finita per le litigate, mi sono sentita umiliata e offesa".

Gli attacchi degli hater su Instagram Manila Nazzaro è stata costretta a intervenire su Instagram per difendere la sua storia d'amore con Stefano Oradei. Agli hater che l'hanno attaccata per essersi lasciata andare a un nuovo amore, la ex Miss Italia ha risposto: "Grazie a tutte voi che avete speso un momento per me, per non farmi sentire sola e sbagliata davanti a tanta cattiveria senza senso che mi è piovuta addosso perché ho semplicemente scelto... scelto di essere felice".



Chi è Stefano Oradei, età e che lavoro fa Stefano Oradei è un ballerino professionista, coreografo e insegnante di danza. Ha raggiunto la notorietà grazie a "Ballando con le stelle", prima di fondare la Stefano Oradei Dance Academy, dove forma nuovi talenti. Ha da poco compiuto 40 anni e ha organizzato una festa con tanti amici per celebrare il momento speciale. C'era anche Manila Nazzaro, con i figli Francesco Pio e Nicola (che la ex Miss Italia ha avuto da Francesco Cozza) a rendere speciale il compleanno del suo nuovo fidanzato.